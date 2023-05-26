هزتان أرضيتان تضربان جنوب روسيا بفارق زمني 35 دقيقة

ضربت هزتان أرضيتان، بقوة 4.3 و4.4 درجة على مقياس ريختر، دون وقوع إصابات، بإقليم كراسنودار الواقع جنوب روسيا.

وقالت المديرية الإقليمية الرئيسية بوزارة حالات الطوارئ الروسية، للصحفيين، إن هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، ضربت في الساعة 10:05 دقائق مساءا بالتوقيت المحلي «10:05 بتوقيت القاهرة»، في قرية أولجينكا بإقليم كراسنودار الواقع جنوب روسيا.

هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر تضرب توابسي

وفي الساعة 10:40 مساء بالتوقيت المحلي«10:40 مساءا بتوقيت القاهرة»، ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقايس ريختر، منطقة توابسي بإقليم كراسنودار، علىى عمق 5 كيلومترات، وعلى مسافة 8 كيلومترات جنوب توابسي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.