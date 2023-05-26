الأرض تهتز.. زلازل تضرب عدة دول بينها أمريكا

شهد عدد من دول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، عدة هزات أرضية، تراوحت قوتها ما بين ضعيفة ومتوسطة، دون وقوع ضحايا أو أضرار بشرية ومادية.

أظهر بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي نشرها مساء أمس الخميس على موقع الإلكتروني، تراوح قوة الهزات ما بين 2 و4 درجات على مقاس ريختر.

وأضاف الأوروبي المتوسطي، إن دولا ومناطق بينها الولايات المتحدة، إسبانيا وتركيا ضربها عدة هزات أرضية. ونرصد أهم الهزات التي شهدتها البلاد خلال الساعات القليلة الماضية:

اليونان

ضربت هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، جنوب اليونان، بعمق 2 كيلومترات تحت الأرض.

وأظهرت بيانات مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقع بؤرة هزة أرضية ضربت جنوب اليونان على مسافة 180 كيلومتر بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة باتراس، و21 كيلومتر جنوب شرق كوروني.

الولايات المتحدة الأمريكية

ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر، كارولاينا الشمالية، فيما وقعت البؤرة على مسافة 108 كيلومترات شرق نوكسفيل، و22 كيلومتر غرب أشفيل.

الحدود الفرنسية الألمانية

شهدت منطقة الحدود بين فرنسا وألمانيا، هزة ارضية بقوة 2.7 ريختر، على عمق 20 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ووفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقعت بؤرة الهزة على مسافة 85 كيلومتر شمال غرب مدينة ستراسبورج، و12 كيلومترا بين الشرق والشمال الشرقي ساربروكن أقصى غرب ألمانيا على الحدود مع فرنسا

البحر المتوسط

ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 ريختر، شرق البحر المتوسط على عمق 10 كيلومترات.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 280 كيلومتر شرق إيراكليو باليونان، و128 كيلومترا جنوب شرق جزيرة كارباثوس اليونانية.

إسبانيا

وقع عمق هزة أرضية ضربت البلاد بقوة 2.3 ريختر، 4 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأشار الزلازل الأوروبي المتوسطي، إلى أن بؤرة هزة أرضية ضربت إسبانيا، وقعت على مسافة 888 كيلومتر غرب ألباستي.

هزة أرضية تضرب وسط تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا بعمق 5 كيلومترات.

ووقعت بؤرة الهزة، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي على مسافة 68 كيلومتر بين الغرب والشمال الغربي من قهرمان مرعش، و 20 كيلومتر جنوب غرب جوكسون.

كما ضربت هزة أرضية بقوة 2 ريختر، شرق تركيا على عمق 6 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأظهرت بيانات الأوروبي المتوسطي، وقع البؤرة على مسافة 32 كيلومتر شرق ملطية.

هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب جزيرة هالماهيرا الإندونيسية

شهدت جزيرة هالماهيرا الإندونيسية، هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر على عمق 211 كيلومتر.

وأظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقع البؤرة على مسافة 262 كيلومتر بين الشمال والشمال الشرقي من تيرنات، و138 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من توبيلو.