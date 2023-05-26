أحمد أمين: المرأة هي العلاج الظريف للطفل الموجود داخل الرجل

أكد الفنان أحمد أمين أنه كان سيصبح مدرس لغة عربية للأطفال لو لم يعمل بالتمثيل موضحا أنه لديه طاقة للتعامل مع الأطفال ويحب التفاعل معهم.

يخاف من الكسل والغربة ولا يعاني من أي فوبيا

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أنه يخاف من الكسل والغربة لافتًا أنه لا يعاني من أي فوبيا ولم يتعرض لموقف شعر من خلاله انه يعاني من فوبيا.

وتحدث أحمد أمين عن المرأة بالنسبة له معتبرًا أن المرأة هي «العلاج الظريف للطفل الموجود جوه الراجل لأن إحنا جوانا طفل طول الوقت»، واصفًا نفسه بأنه يميل للعقلانية كزوج.

حريص أن يكون صديق لأبنائه بمعنى الصداقة الشامل

وأشار أنه حريص أن يكون صديق لأبنائه بمعنى الصداقة الشامل للصداقة «يعني بنلاقي بعض وبنحتاج بعض وبنثق في بعض ودي أكتر حاجة بحرص عليها».

ولفت أمين أنه يختار الحظ ولا يختار الشهرة والأموال الكثيرة مشيرًا إلى أن الحظ يمكن أن يجلب له كل شيئ.