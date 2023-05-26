المصري الوحيد المشارك في فيلم كليوباترا: سأقاضي الشركة المنتجة

علق الدكتور إسلام عيسى أستاذ الأدب والتاريخ بجامعة برمنجهام سيتي على الفيلم الذي أنتجته شبكة نتفليكس عن الملكة كليوباترا مشيرًا أن الشركة تواصلت معه وأبدى موافقته على المشاركة معربًا عن سعادته باعتباره صوت مصري في الفيلم.

تفاجأ مثل غيره بذهاب الفيلم لمنحى آخر

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أنه تفاجأ مثل غيره بذهاب فيلم كليوباترا لمنحى آخر لافتًا أنه فور عرض الفيلم أرسل لهم إنذارا وطلب منهم الموافقة على إصدار بيان للإعلام المصري مشيرًا أنهم رفضوا وأصدر هو البيان بالفعل.

فيلم كليوباترا

وأشار إلى أنه اعترض على أشياء سلبية في الفيلم مؤكدًا أنه يتخذ حاليًا اجراءات قانونية مع المحامي الخاص به ضد شبكة نتفليكس لافتًا أنهم أخبروه أن الفيلم سيكون 70% دراما و30% وثائقي وكان لديهم حظر على إعلان بطلة الفيلم، مشددًا على أنهم مسئولين عن الشق الدرامي.