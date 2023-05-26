طارق صبري: شيري عادل غيرت أفكاري وأذابت قوالبي الثابتة

تحدث الفنان طارق صبري عن زوجته الفنانة شيري عادل مشيرًا إلى أنها ساهمت في تغيير أشياء وأفكار كثيرة لديه «شيري غيرت فيا حاجات كتير وكانت فكرة الجواز بالنسبة لي كمشروع كانت فكرة مش هتعرف تعملها وحسيت أنها خطوة مش هعرف أعملها والمنطقة دي بالنسبة لي كانت ضبابية جدًا ومرعبة جدًا ومع الوقت كل لما بتكبر بتحس انك أخدت على حياة العزوبية».

تخلى عن القوالب الثابتة لأجل شيري عادل

وأوضح طارق صبري خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أن مشاعره هي التي حركته وتخلى عن القوالب الثابتة بالنسبة له وذابت القوالب بسبب شيري عادل.

طارق صبري: لم أغير شيري عادل

وأشار طارق صبري أنه لم يغير شيئا في شخصية شيري عادل لافتًا إلى أنه في الزواج صعب أن يتحول إنسان لشخصية إنسان آخر سواء الزوج أو الزوجة مؤكدًا أنهم يقفان في المنتصف لرؤية الحياة بشكل مشترك وتصبح رؤية الزوج والزوجة أفضل وأوسع بشكل كبير.