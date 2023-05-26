أوكرانيا تقصف مقاطعة دونيتسك بـ5 قذائف.. وخاركيف تعاني نقص المعدات

قصفت القوات الأوكرانية، من جديد، صباح اليوم الجمعة، مقاطعة دونيتسك باستخدام 5 قذائف من عيار 155 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، كشف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف عن مساريين اثنين لاختفاء أوكرانيا من الوجود، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى مسار التآكل البطيء نسبيًا للدولة الأوكرانية أو مسار لانهيار الفوري مع الإبادة المتزامنة لكل مظاهر الدولة، على أي حال، بعد هذا الانهيار.

وأضاف «مدفيديف»، أن هناك 3 سيناريوهات وهم الأول منها خضوع المناطق الغربية الأوكرانية لسيطرة عدد من دول الاتحاد الأوروبي، وأشار المسؤول الروسي، إلى أن السيناريو الثاني، يتمثل في اختفاء أوكرانيا في عملية تقسيمها بين «موسكو» وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، فيما تمثل السيناريو الثالث في انضمام الأراضي الغربية مباشرة إلى عدد من دول التكتل الأوروبي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك الروسية».

من جانبها، قالت الحكومة البريطانية، إنه لا ينبغي للمؤسسات غير القضائية أن تتدخل في الاعتراف بالمجاعة الكبرى في أوكرانيا التي وقعت في الموسم الزراعي 1932-1933 حدثت أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي على أنها إبادة جماعية، وفقا لما أعلنه وزير أوروبا البريطاني ليو دوشيرتي، خلال مناقشة برلمانية.

وأوضح دوشيرتي، أن حكومة بلاده لن تعترف بالمجاعة في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي على أنها إبادة جماعية للأوكرانيين، مبرر الأمر أن القضية تقع ضمن اختصاص القضاء.

الخارجية الروسية: صفقة الحبوب تهدف للحد من تهديدات الامن الغذائي ظاهريا

وفي إطار مبادرة حبوب البحر الأسود، المعروفة باسم «صفقة الحبوب»، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، إن المبادرة ظاهريا تهدف للحد من تهديدات الأمن الغذائي، مضيفا إنها في الواقع هي واجهة للتصدير التجاري للحبوب الأوكرانية إلى البلدان الغنية.

من جانبه، ذكر مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، الأسرى الأوكرانيين في باخموت شرق أوكرانيا، قبل إطلاق سراحهم في عملية تبادل أسرى، بما سيواجهونه إذا عادوا إلى الميدان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

أوكرانيا دفعت بمواطنين من شمالي شرق خاركيف خلال معارك باخموت

بدورها، دفعت أوكرانيا، بقوات غير مدربة، من قرى شمالي شرق خاركيف، وتعاني من نقص واضح في المعدات، إلى مفرمة لحم خلال معارك مدينة باخموت، وفقا لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنا » الأمريكية.