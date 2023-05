قصف أوكراني على دونيتسك بـ6 قذائف من عيار 155 ملم

قصفت القوات الأوكرانية، بـ6 قذائف من عيار 155 ملم على مدينة دونيتسك و5 قذائف من عيار 152 ملم على هورليفكا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ومساء أمس الخميس، أعلنت روسيا، التصدي لصاروخ أوكراني في مقاطعة روستوف الحدودية مع أوكرانيا.

وقال حاكم روستوف، فاسيلي جولوبيف، إن نظام الدفاع الجوي الروسي أسقط صاروخا أوكرانيا قرب بلدة موروزوفسك في المقاطعة، وحث عبر «تليجرام»، السكان إلى الالتزام بالهدوء.

Russian air defense activity is reported somewhere near the military airport in Morozovsk, Rostov region. ~ 290km from the front line. pic.twitter.com/D2gMP2XPPQ