قصف أوكراني على دونيتسك بـ6 قذائف من عيار 155 ملم

قصفت القوات الأوكرانية، بـ6 قذائف من عيار 155 ملم على مدينة دونيتسك و5 قذائف من عيار 152 ملم على هورليفكا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ومساء أمس الخميس، أعلنت روسيا، التصدي لصاروخ أوكراني في مقاطعة روستوف الحدودية مع أوكرانيا.

حاكم روستوف يحث السكان على الهدوء

وقال حاكم روستوف، فاسيلي جولوبيف، إن نظام الدفاع الجوي الروسي أسقط صاروخا أوكرانيا قرب بلدة موروزوفسك في المقاطعة، وحث عبر «تليجرام»، السكان إلى الالتزام بالهدوء.

Russian air defense activity is reported somewhere near the military airport in Morozovsk, Rostov region. ~ 290km from the front line. pic.twitter.com/D2gMP2XPPQ — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) May 25, 2023

وفي وقت سابق، أشار جهاز الأمن الفيدرالي «إف إس بي»، إلى إلقاء القبض على «مخربين أوكرانيين» من الاستخبارات الخارجية الأوكرانية، أحدهما يدعى ألكسندر مايستروك والآخرإدوارد أوساتنكو، على حد تعبيره، على خلفية التخطيط لاستهداف محطات نووية روسية.

وأصدرت السلطات الروسية، مذكرة بحث بحق شخص ثالث هو الروسي الأوكراني يوري كيشتشاك، وأشار «إف إس بي»، في بيان، إلى توقيف اثنين من الروس تعاونا مع «المخربين».

الأمن الروسي يصادر 36.5 كيلوجرام من المتفجرات

وأضاف جهاز الامن الفيدرالي الروسي، أن السلطات صادرت كميات من المتفجرات وزنها بلغ 36.5 كيلوجرام، ونحو 60 صاعق تفجير.

وأشار «إف إس بي»، إلى أن المجموعة حاولت تفجير نحو 30 خط نقل كهربائي إلى محطتي لينينجراد وكالينين النوويتين في شمال غرب البلاد في مطلع مايو الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

زرع ألغام عند أعمدة لخطوط التوتر تابعة لـ «لينينجراد النووية»

وأضاف الأمن الفيدرالي، أن المجموعة تمكنت من تفجير عمود لخط توتر عالٍ، وزرعوا ألغاما عند قواعد 4 أعمدة أخرى لخطوط التوتر العالي تابعة لمحطة لينينجراد النووية، موضحة أن أجهزة متفجرة زرعت أيضا قرب 7 أعمدة لخطوط التوتر العالي مرتبطة بمحطة كالينين النووية.

من جانبها، قالت عدة مصادر حكومية أمريكية ،إن من المقرر أن تعلن «واشنطن» عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 300 مليون دولار لـ أوكرانيا في الأيام المقبلة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي الولايات المتحدة، قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية«البيت الأبيض»، كارين جان-بيير، تعليقا على إعلان بيلاروسيا، مباشرة «موسكو» نقل أسلحة نووية إلى بلاده، في ترجمة للانتشار الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين في مارس الماضي، إن «واشنطن»، ستراقب التحركات الغير مسؤولة والاستفزازية.

وكانت رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو، أجاب ردارد على سؤال لصحفي في مقطع مصور بث على قناة «تليجرام» غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية، أن نقل الأسلحة النووية بدأ.

وأضافت بيير، إن الولايات المتحدة، لم تر أي سبب لتعديل موقفها النووي، أو أي مؤشر إلى أن «موسكو» مستعدة لاستخدام أسلحة نووية انطلاقاً من «مينسك»، وفقا لما ذكره قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، ووقعت «موسكو» و«مينسك»، اتفاقا بشأن تخزين الرؤوس الحربية في منشأة خاصة ينبغي الانتهاء منها في غضون شهر.