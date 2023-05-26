إعلان نتيجة صفوف النقل بالابتدائية والإعدادية في القاهرة غدا

أكدت مديرية التعليم بالقاهرة أن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسى الثانى لسنوات النقل للعام الدراسى 2022-2023 بالنسبة للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي سيكون غدا السبت 27 مايو، وأيضا إعلان نتائج المرحلة الإعدادية للصفين الأول والثاني الإعدادي.

ويمكن لولي الأمر الحصول على نتيجة الفصل الدراسى الثانى بالرقم القومى فور إعلانها من خلال الدخول على موقع المحافظة من هنا وإدخال الرقم القومي والمرحلة الدراسية والصف الدراسى والعام الدراسى والفصل الدراسى ويحصل على نتيجة الفصل الدراسى الثانى2022-2023 فور ظهورها .

موعد إعلان النتائج بالقاهرة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان، أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الاتصال على رقم 5757 من أي رقم محمول، أو من خلال الاتصال على الرقم 09000100 من أي خط أرضي.

الشهادة الإعدادية

وفيما يتعلق بموعد نتيجة الشهادة الإعدادية، أكدت محافظة القاهرة استمرار أعمال التصحيح والرصد للنتائج من خلال مديرية التعليم والإدارات التعليمية المتنوعة بالقاهرة، وبعد انتهاء العمل سيتم إعلان النتائج مع مراعاة مصلحة الطلاب.