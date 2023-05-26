أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة.. اعرف عيار 21 بكام؟

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة، 26 مايو 2023، ارتفاعاً بنسبة 0.17% ليصل سعر أوقية الذهب إلى 7,317.76 ريال سعودي بزيادة بمقدار 12,34 ريالات عن الأمس، ليتراوح السعر بالأسواق داخل المملكة بين 7,317.72 و7,305.38 للأوقية، فيما بلغ سعر أوقية الذهب مقومه بالدولار الأمريكي حوالي 1,951.23، وهو السعر العالمي المعلن للذهب، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال سعودي وفقا لأسعار الصرف المعلنة بالمملكة.

أسعار الذهب في السعودية

ويهتم المقيمون في المملكة بمعرفة أسعار الذهب في السعودية اليوم وخلال هذه الفترة تحديدا، تزامنا مع قرار مجلس الوزراء المصري بإعفاء استيراد الذهب والمشغولات من الضرائب لمدة 6 أشهر، فيما تقدم «الوطن» سعر الذهب يوميا بدول الخليج التي بها أكبر عدد من المصريين المقيمين ما يساعدهم على تحديد الاستثمار الأنسب واتخاذ القرار المناسب للشراء أو البيع.

أسعار الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21

ووفقا لـ أسعار الذهب في السعودية اليوم للجرامات، وصل سعر جرام الذهب عيار 21 بدون المصنعية إلى 205,86 ريالات سعودي ما يعادل 54.89 دولار أمريكي، بزيادة 0.35 ريال عن الأمس.

أسعار الذهب في السعودية.. عيار 22

وضمن أسعار الذهب اليوم في السعودية، يباع جرام الذهب عيار 22 بدون المصنعية بسعر 215.66 ريال سعودي ما يعادل 57.51 دولار أمريكي، بزيادة 0.36 ريال.

سعر جرام عيار 24 في السعودية

فيما سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم للجرامات، لعيار الذهب 24 قيراط الأكثر نقاءً ومبيعا بالخليج العربي، 235,27 ريال سعودي ما يعادل 62.73 دولار أمريكي، بارتفاع بمقدار 0.40 ريال، وذلك قبل احتساب المصنعية.

أسعار الذهب في السعودية.. عيار 18

ويباع جرام الذهب عيار 18، أحد أسعار الذهب في السعودية التي يرصدها المصريون المقيمون بالمملكة، قبل احتساب المصنعية، بسعر 176,45 ريال سعودي ما يعادل 47.05 دولار أمريكي، بزيادة 0.30 ريال.

ووصلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة للكيلو بدون المصنعية، بحوالي 235,270.05 ريال سعودي ما يعادل 62,733.66 دولار أمريكي، بزيادة 396.67 ريال سعودي.