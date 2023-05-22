تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم.. اعرف عيار 21 خسر كام؟

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد، 22 مايو 2023، بنسبة 0.03% خلال التعاملات الصباحية، ليهبط سعر أوقية الذهب بأسواق المملكة إلى 7.408.77 ريال سعودي ما يعادل 1.975.72 دولار أمريكي، أي فقد مقدار 2.37 ريال سعودي منذ الأمس، وهو أدنى سعر للأوقية بالمملكة بعد أن سجلت أعلى سعر لها منذ ساعات عند 7.411.14 ريال سعودي.

لماذا يبحث المصريون عن أسعار الذهب في السعودية؟

فيما كثر بحث المصريون عن أسعار الذهب في السعودية تزامنًا مع موسم الحج ورغبة المسافرين لأداء المناسك في شراء وجلب الهدايا لأحبائهم أو اقتناء المشغولات الذهبية في ظل فرصة ذهبية بإعفاء الذهب المستورد أو القادم من الخارج، من الضريبة الجمركية لمدة 6 أشهر وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

اعرف أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 21

ووفقا لموقع «برايس جولد»، سجلت أسعار الذهب في السعودية تراجعا بعيار 21 قيراط ليفقد 0.07 ريال لـ جرام الذهب بالمملكة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وذلك قبل احتساب سعر المصنعية.

وبالنسبة لأسعار الذهب في السعودية بالدولار الأمريكي لعيار 21 قيراط، يباع الجرام بسعر 55.58 دولار أمريكي بدون مصنعية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 22

أما ما ورد عن متاجر الصاغة بالمملكة بشأن أسعار الذهب في السعودية اليوم، فإنَّ جرام الذهب عيار 22 قيراط تراجع إلى 218.35 ريال سعودي ما يعادل 58.23 دولار أمريكي، بخسارة قدرها 0.07 ريال.

أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 24

ويهتم سكان الخليج بصفة عامة باقتناء المشغولات الذهبية المصنوعة من جرامات الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً ومبيعاً، فيما يباع اليوم بسعر 238.2 ريال سعودي بدون المصنعية ما يعادل 63.52 دولار أمريكي، فاقداً 0.08 ريال منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في ظل تراجع أسعار الذهب في السعودية.

أسعار الذهب في السعودية عيار 18

وبالنسبة للجالية المصرية بالمملكة، فالفرصة سانحه للشراء للبعض في ظل تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم ووصول سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 178.65 ريال سعودي ما يعادل 47.64 دولار أمريكي.

أسباب تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم

ويرجع انخفاض أسعار الذهب في السعودية اليوم، إلى هبوط سعر أوقية الذهب عالميا ونظراً لارتباط أسواق الذهب بالخليج بالأسعار العالمية فبالتالي تنعكس أي زيادة أو نقصان في سعر الذهب العالمي للأونصة على أسعار جرامات الذهب بالمملكة، وعلى مدار الأيام الماضية توالى انخفاض سعر أوقية الذهب العالمي.