أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت.. اعرف جرام 21 بكام

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 20 مايو 2023، تراجعا بنسبة 0.01% لكافة الأعيرة وجرامات الذهب خلال التعاملات الصباحية، ليصل سعر أوقية الذهب بالمملكة إلى 7,410.65 ريال سعودي بما يعادل 1976.91 دولار أمريكي، فيما يرتبط سعر الذهب في دول الخليج بالسعر العالمي والذي تحدده عمليات الشراء والبيع بالبورصات ولا يوجد تفاوت كبير بأسعار الذهب بين متجر وآخر قبل احتساب المصنعية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وترصد «الوطن» أسعار الذهب في السعودية اليوم، وفقا للمعلن بمتاجر الذهب بالمملكة وذلك للأعيرة وجرامات الذهب المختلفة، قبل احتساب المصنعية والضريبة، ما يساهم في معرفة اتجاه أسعار الذهب في عدة دول ما يساعد المستثمر على تحديد القرار المناسب سواء الشراء أو البيع.

أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 21

وبعد أن فقد سعر أوقية الذهب بالمملكة بضع ريالات منذ الصباح، انعكس ذلك على أسعار الذهب في السعودية اليوم ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 208.48 ريال سعودي قبل احتساب المصنعية ما يعادل 55.61 دولار أمريكي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 22

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 تراجعا خلال تعاملات الصباح، ليباع بسعر 218.4 ريال سعودي بدون مصنعية، ما يعادل 58.26 دولار أمريكي، وفقا لأسعار الذهب في السعودية اليوم.

أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 24

ووفقا لمبيعات وأسعار الذهب في السعودية اليوم، لا يزال اهتمام المستهلك الخليجي يتركز على شراء الذهب عيار 24 الأكثر نقاء والأعلى إقبالا، ليباع بسعر 238.26 ريال سعودي للجرام، ما يعادل 63.56 دولار أمريكي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 18

ونظرا لتواجد جالية كبيرة من المصريين بالمملكة وتزامن التوقيت الحالي مع موسم الحج والعمرة الذي يشهد إقبالًا كبيرًا على شراء الذهب، شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم لعيار 18 تراجعا ليباع الجرام ب178.69 ريال سعودي ما يعادل 47.67 دولار أمريكي.

أعلى وأقل سعر أوقية ذهب في السعودية اليوم

يتراوح أعلى وأقل سعر للذهب اليوم في السعودية للأوقية بين 7,437.03 و7319.82 ريال خلال التعاملات الصباحية على الذهب بالمملكة، ويسهل تتبع أسعار أوقية الذهب وتحديد القرار المناسب، سواء لشراء الذهب أو البيع.