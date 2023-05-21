أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد.. اعرف الجرام بكام

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد، 21 مايو 2023، مستويات مستقرة داخل أسواق ومحلات الصاغة لكافة الأعيرة وجرامات الذهب انعكاسا للسوق العالمي للذهب، ليصل سعر أوقية الذهب إلى 1,977.87 دولار أمريكي و7,417.61 ريال سعودي.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» أسعار جرامات الذهب للأعيرة الأكثر تداولا ومبيعا داخل المملكة، وأبرزها سعر جرام الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب عيار 24.

أسعار الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21

وسط استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم خلال فترة التعاملات الصباحية، يباع جرام الذهب عيار 21 داخل المملكة بالمتاجر ومحلات الصاغة بسعر 208,67 ريال سعودي ما يعادل 55.64 دولار أمريكي، وذلك قبل احتساب المصنعية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم.. عيار 22

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 22 بالمملكة قبل احتساب المصنعية إلى 218,61 ريال سعودي ما يعادل 58.29 دولار أمريكي، وتعكس مبيعات الذهب لعيار 22 قيراط بوضوح الإقبال الكبير عليه وسط أسعار الذهب في السعودية اليوم.

أسعار الذهب في السعودية اليوم.. عيار 24

وعن أسعار الذهب في السعودية اليوم، يباع جرام الذهب عيار 24، الأكثر مبيعًا ونقاء بين أعيرة الذهب المختلفة بالمملكة، بسعر 238,48 ريال سعودي للجرام ما يعادل 63.59 دولار أمريكي، وذلك قبل احتساب المصنعية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم.. عيار 18

ووفقا للمعلن عن أسعار الذهب في السعودية اليوم من متاجر المملكة، وصل سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط إلى 178,86 ريال سعودي ما يعادل 47.69 دولار أمريكي، بدون المصنعية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم للكيلو

حققت أسعار الذهب في السعودية اليوم للكيلو 238,481.61 ريال سعودي، ما يعادل 63,589.84 دولار أمريكي، وذلك كصافي سعر للذهب بدون ضريبة أو مصنعية.

متوسط أسعار الذهب في السعودية اليوم للأوقية والجرام

بلغ متوسط أسعار الذهب في السعودية اليوم للأوقية نحو 7,417.61 ريال سعودي، ولجرام الذهب 238.48 ريال، ووصل أعلى سعر للذهب اليوم عند 7,417.61 ريال مقابل 7,417.61 ريال سعودي لأدنى سعر.

أسعار الذهب في السعودية اليوم لـ100 جرام

ووفقا لأسعار الذهب في السعودية اليوم، وصل سعر 100 جرام ذهب عيار 24 قيراط إلى 23,848.16 ريال سعودي ما يعادل 6,358.98 دولار أمريكي بدون المصنعية.