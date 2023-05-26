الدولار يواصل استقراراه عالميًا مدفوعا بمفاوضات سقف الديون الأمريكية

سجل مؤشر الدولار استقرارا كبيرا حيث وصل لأعلى مستوياته خلال شهرين عند 104 نقاط مقابل 101 نقطة قبل أسابيع، وكان متجهًا إلى التقدم الأسبوعي الثالث على التوالي، مدعومًا بتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق.

خفض أسعار الفائدة هذا العام

وبحسب «ترينيدينج إيكومني»، كشفت الدلائل أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال صامدًا حتى في مواجهة حملة التشديد العنيفة للاحتياطي الفيدرالي وعلى التكهنات بخفض أسعار الفائدة هذا العام، وتم تعديل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول من العام الجاري صعوديًا، في حين ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأقل من المتوقع.

مفاوضات سقف الدين

في غضون ذلك، كشف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير، عن وجهات نظر متباينة بين الأعضاء، حيث دعا البعض إلى رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي بينما توقع البعض الآخر تراجع الحاجة لمزيد من التضييق بسبب تباطؤ النمو، كما انتظر المستثمرون بصبر تحديثات بشأن مفاوضات سقف الديون الجارية في واشنطن، حيث أفاد تقرير لـ«رويترز»، أنه تم إحراز تقدما أمس، الخميس، مع حاجة أصحاب المصلحة إلى الاتفاق على 70 مليار دولار فقط للإنفاق.

سعر الدولار في مصر

وعلى الصعيد المحلي استقر الدولار في البنوك المصرية، وسجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وعرض البنك التجاري الدولي الدولار بسعر 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.