الدولار يواصل مكاسبه عالميا ويسجل استقرارا محليا في تعاملات اليوم

واصلت أسعار الدولار ارتفاعها عالميا، فيما استقرت على الصعيد المحلي، حيث تجاوز مؤشر الدولار اليوم 104 نقاط، مقابل 101 نقطة قبل أسابيع، مسجلا أعلى مستوياته في أكثر من شهرين حيث أن هناك إشارات على أن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يصمد أمام حملة تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي العنيفة، والتصريحات المتشددة من مسؤولي البنك المركزي التي دفعت المستثمرين إلى تقليص الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة.

هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة هذا العام

وبحسب موقع «تريندينج ايكونمي»، فإن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير كشف أن بعض الأعضاء رأوا الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام، بينما توقع آخرون أن النمو المتباطئ سوف يلغي الحاجة إلى مزيد من التشديد.

واستفادت العملة الأمريكية من الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف متزايدة بشأن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة، حيث قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن مفاوضات سقف الديون الجارية، زادت من مخاطر عدم سداد الحكومة لبعض التزاماتها.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري الخميس 25 مايو 2023

وواصل سعر الدولار الحفاظ على استقراره اليوم محليا، إذ سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 للبيع، كما استقر سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري حسب مؤشر جوجل وسجلت نحو 30.90 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجلت العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري سعر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وحافظ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي على استقراره عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.