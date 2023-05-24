ارتفاع مؤشر الدولار عالميا واستقرار أسعار الصرف في السوق المحلية

ارتفع مؤشر الدولار اليوم الأربعاء عند أعلى مستوى له في شهرين، إذ انتظر المستثمرون بصبر نتيجة مفاوضات سقف الديون في واشنطن، وأظهرت جولة أخرى من المحادثات بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بوادر قليلة على إحراز تقدم حتى مع اقتراب مخاطر التخلف عن السداد المقدرة في أوائل يونيو.

أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول

وبحسب موقع «ترينيدينج أيكونمي»، فإن التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والتي عززت التوقعات بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول قد دعمت الدولار أيضًا.

وفي آخر تعليق، اقترح بولارد من بنك الاحتياطي الفيدرالي إمكانية رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة أخرى هذا العام ، في حين وصف كاشكاري من بنك الاحتياطي الفيدرالي قرار إيقاف أو رفع أسعار الفائدة في يونيو بأنه مكالمة قريبة.

تقوم الأسواق حاليًا بالتسعير في فترة توقف مؤقت في دورة رفع الأسعار الشهر المقبل ، مع تقليص الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام. يتطلع المستثمرون الآن إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مايو يوم الأربعاء.

وعلى المستوى المحلي، استقرت أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24-5-2023، وفقا للتحديثات الصباحية بالبنك الأهلي المصري، إذ سجل سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه 99.49 جنيها للشراء، و100.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 33.11 جنيه للشراء، 33.28 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري