سعر الدولار اليوم الخميس 25-5-2023 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار الیوم الخميس 25-5-2023 استقرارا في البنوك المصرية، وفقا لمواقعها الرسمية، وسجل متوسط سعر الصرف داخل البنك المركزي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل متوسط سعر الصرف داخل البنك المركزي المصري بـ30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، اليوم الخميس 23-5-2023 سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib

ووصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي Cib مصر إلى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار اليوم داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وثبت البنك المركزي أسعار الفائدة الخميس الماضي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25%، و19.25% و18.75% على الترتيب، كما جرى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.