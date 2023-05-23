استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية، استقرارًا في بداية التعاملات، إذ أن أقل سعر للشراء 30.75 جنيه، وذلك في البنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصناعية وبنك مصر، والأعلى 30.90 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما يتراوح سعر البيع بين 30.85 و30.96 جنيه.

والأعلى في البيع لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في البنوك المصرية، هو البنك المركزي المصري والأقل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التنمية الصناعية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسعر الدولار في البنك المركزي المصري، بـ30.83 جنيه للشراء والبيع بـ30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأھلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسعر الدولار في بنك مصر، الشراء بـ30.75 جنيه، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاھرة

وجاء سعر الدولار في بنك القاھرة، 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وبالنسبة لسعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، للشراء 30.90 جنيه، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، للشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الدولار في بنك الإسكندریة، للشراء بـ30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.