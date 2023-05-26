إصابة سائق وابنه في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب سائق وابنه بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة جامبو على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بالكيلو 130، اتجاه القاهرة، ونُقل المصابان إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون، وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة في البحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة جامبو بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أسفر عن إصابة سائق وابنه، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة أحمد جودة محمد، 49 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفخذ الأيسر، فيما أصيب ابنه «محمد»، 17 سنة، بجروح متفاوتة وكسر في الساق اليمنى وكسر في الذراع اليمنى، ويقيمان بمحافظة الدقهلية، ونُقل المصابان إلى مستشفى اليوم الواحد في وادي النطرون لعمل الإسعافات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق في الحادث.