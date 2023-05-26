أسعار حفل ويجز يوم 23 يونيو.. تبدأ من 500 جنيه

يستعد مطرب الراب ويجز، لإحياء حفل غنائي كبير يوم 23 يونيو المقبل في التجمع الخامس، وذلك بعد غيابه عن الحفلات في مصر منذ فترة كبيرة.

أسعار تذاكر حفل ويجز

وطرحت الشركة المنظمة لحفل ويجز، التذاكر للجمهور، حتى يتمكنوا من الحجز وحضور الحفل، التي جاءت على 3 فئات، الأولى بـ500 جنيه، والثانية بـ750 جنيهًا، والثالثة بـ1000 جنيه، بينما لا يمكن حجز التذاكر بعمر أقل من 12 سنة.

موعد حفل ويجز بالقاهرة الجديدة

ويبدأ حفل ويجز يوم 23 يونيو، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ومن المتوقع أنّ يشدو بالعديد من أغانيه المميزة، التى يتفاعل معها الجمهور، أبرزها «البخت، دورك جاي، الغسالة» وغيرها.

وحرص ويجز على الترويج لحفله الجديد، إذ نشر بوستر حفله المقبل بالقاهرة الجديدة، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليه قائلاً: «جهز نفسك لأجمد حفلة الصيف في القاهرة مع ويجز في زيد إيست يوم 23 يونيو، ميعاد فتح الحجز استعدوا الساعة 5».