كل ما تود معرفته عن مشروعات النقل بميناء الإسكندرية.. مناطق لوجستية

مشروعات كبرى تنفذها وزارة النقل بميناء الإسكندرية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية، تتضمن هذه المشروعات زيادة أطوال وأعماق أرصفة الموانئ لاستيعاب أكبر السفن والبضائع.

أول هذه المشروعات وفق تقرير رسمي لوزارة النقل، مشروعي الحاجزين الغربي والشمالي، حيث تنفذهم الوزارة ضمن خطة إنشاء خمسة حواجز أمواج جديدة في إطار مشروع ميناء الإسكندرية الكبير.

الحاجز الشمالي والغربي

يصل طول الحاجز الشمالي إلى 2185 م وطول الحاجز الغربي إلى 1380 م، أيضاً مشروع إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 273 فدانا تقريبا بقيمة تقريبية مليار جنيه، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء منطقة لوجستية متكاملة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الإسكندرية.

إنشاء وتطوير الموانئ النهرية على ترعة النوبارية

وتعمل وزارة النقل، حالياً على إنشاء وتطوير الموانئ النهرية على ترعة النوبارية بالإسكندرية بعدد 2 رصيف «4، 5»، ويهدف المشروع لتيسير وتسهيل أعمال الشحن والتفريغ للبضائع الواردة والصادرة من ميناء الإسكندرية وزيادة أعداد السفن القادمة إلى ميناء الإسكندرية بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري، وضمن المشروعات أيضاً محطة تحيا مصر متعددة الأغراض.

زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت

تأتي هذه المشروعات في قطاع النقل البحري، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، والمزايا التفضيلية التي تتمتع بها، كما تعمل الدولة على تعكف على تحويل الموانئ المصرية إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.

أيضاً من المقرر أن تسهم في خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشر.

جذب الخطوط الملاحية العالمية للموانئ

تعمل أربعة من أكبر خمس خطوط ملاحة عالمية في الموانئ المصرية وهي ميرسك وهاتشيسون وCMA وهاباج لويد، فضلاً عن التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمصري في المشروعات الوطنية الكبرى، وجذب الخطوط الملاحية العالمية للموانئ.