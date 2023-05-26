إقبال كبير على «الباراشوت» بشواطئ الغردقة.. الرحلة تستغرق 15 دقيقة

شهدت شواطئ الغردقة إقبال السائحين المصريين والأجانب على الباراشوت الطائر، لمشاهدة الشواطئ من الأعلى والاستمتاع بجمال الطبيعة في المدينة السياحية.

إقبال على الباراشوت بالغردقة

وكشف سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن رياضة ركوب الباراشوت الطائر من الرياضات البحرية التي لاقت انتشارا كبيرا على شواطئ الغردقة، للاستمتاع برؤية الشواطئ من أعلى، حيث يشبه منظر من داخل طائرة تحلق على مستوى منخفض فوق سطح الماء.

وأكد «جمعة» في تصريحات لـ«الوطن»، وجود إقبال كبير من زائري المدينة من المصريين والأجانب على رحلات الباراشوت الطائر بشواطئ الغردقة، تزامنا مع ارتفاع معدلات نسبة الإشغالات بالفنادق والمنتجعات السياحية والتي اقتربت من 90% خلال الأسبوع الجاري تزامنا مع بدء إجازة الصيف.

رحلة الباراشوت مدتها 15 دقيقة

وقال أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية بالغردقة، إن رحلة الباراشوت الطائر تستغرق 15 دقيقة، وتكون من خلال ربط الباراشوت بلنش سياحي يسير في المياه بسرعات مختلفة ما يساهم في ارتفاع وانخفاض الباراشوت.