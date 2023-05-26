انتهاء المرحلة الأولى لتطوير استراحات مراقبي امتحانات الثانوية بمطروح

أكد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير الاستراحات الحكومية الخاصة بإقامة منتدبي امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الثانوية العامة، المراقبين والملاحظين، وذلك بعد توريد التجهيزات اللوجستية الخاصة بها.

دعم استراحات الإدارات التعليمية في مطروح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الجمعة، إن دعم الاستراحات شمل العديد من التجهيزات، وجرى توزيع الأسرّة والفرش فور وصولها من وزارة التربية والتعليم على كافة الإدارات التعليمية الثمانية، إدارة الحمام التعليمية وقطاع بنجر السكر والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة.

وأوضح وكيل «تعليم مطروح»، في بيان، أن ذلك يأتي في إطار خطة تطوير منظومة الاستراحات الحكومية الخاصة بإقامة المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مشيرا أن الدعم اللوجستي بالمرحلة الأولى تم تنفيذه في توقيت قياسي.

رفع كفاءة الاستراحات

وقدم وكيل الوزارة الشكر إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، لدعمه المتواصل للمنظومة التربوية بمطروح، وكذلك اللواء خالد شعيب، قائد الإقليم، لحرصه على تذليل أي عقبات تواجه المديرية على مدار العام الدراسي، لافتا إلى استمرار رفع كفاءة الاستراحات الحكومية في جميع إدارات مطروح للجان القادمة من خارج مطروح للمراقبة في امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة.