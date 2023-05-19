نصائح للتعامل مع «البابل شيت» في امتحانات الثانوية العامة.. ظلل رقم الجلوس

أقل من شهر على بدء مارثون الثانوية العامة، وهو ما جعل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تضع العديد من القواعد والتعليمات لطلاب الصف الثالث الثانوي عند الإجابة على أسئلة امتحانات الثانوية العامة في البابل شيت.

وفي السطور التالية، نعرض تعليمات وزارة التربية والتعليم والمديريات المختلفة، لطلاب الثانوية العامة بشأن التعامل مع كراسة الإجابة البابل شيت:

كيف يجب التعامل مع البابل شيت

- إلغاء كود الطالب الذي كان يطبع على ورقة الطالب واستبداله ببار كود أعلى وأسفل البابل شيت.

- لا تكتف بكتابة رقم الجلوس على البابل شيت بخط الطالب، بل سيتم إلزام الطالب بتظليله أيضا حتى يقرأها الماسح الضوئي (الإسكانر).

- تظليل رقم نموذج امتحان الطالب على البابل شيت ( أ - ب - ج - د).

- تضاف ورقة أخرى للبابل شيت للأسئلة المقالية.

- إلزام الطلاب بإجابة السؤال المقالي في المكان المخصص له، بشرط ألا تزيد الإجابة عن مساحة المكان المخصص للإجابة، ويتم تدبيس الورقة في البابل شيت.

- أي إجابة في كراسة الأسئلة لا يعتد بها.

امتحانات الثانوية العامة

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 12 يونيو المقبل بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وتستمر حتى يوم 13 يوليو يتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك وتبدأ الامتحانات في المواعيد المقررة لها يوميا في تمام الساعة التاسعة صباحا.