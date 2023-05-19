نشرة «تليفزيون الوطن».. 5 رسائل مهمة من «التعليم» قبل امتحانات الثانوية العامة

واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعدادات النهائية، لعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، والمنتظر أن تعقد يوم الاثنين الموافق 12 يونيو المقبل، وتستمر حتى يوم 13 يوليو، ويتخلل الامتحانات 5 أيام إجازة من يوم 27 يونيو وحتى 1 يوليو، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتستأنف يوم 2 يوليو، حيث سيتم تسليم أرقام الجلوس للطلاب في المدارس يوم الاثنين المقبل.

كاميرات مراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات سابقة لـ«تليفزيون الوطن»، أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه الكاميرات ستكون متصلة بغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، وغرف العمليات الفرعية بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة سير الامتحانات، وضبط الطلاب الغشاشين في أسرع وقت.

رسائل مهمة من وزير التعليم للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة

وبعث وزير التعليم، 5 رسائل مهمة تحمل الطمأنينة للطلاب قبل عقد امتحانات الثانوية العامة 2023، يوم الاثنين الموافق 12 يونيو المقبل، تمثلت في مطالبة الوزير للطلاب بالمذاكرة جيدا والاستعداد للامتحانات، ومراجعة الأسئلة والإجابات من بنوك الأسئلة، وأن جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية ستكون واضحة ومباشرة ولا تحمل أي تعقيدات، إضافة إلى أنه لن يسمح بوجود غش إلكتروني أو جماعي داخل اللجان، ولن يتم مساواة الطالب المجتهد بآخر غشاش.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا 100%

وأكمل وزير التعليم، رسائله الهامة للطلاب، بأن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون إلكترونية 100% دون تدخل العنصر البشري، لضمان عدم حدوث أي أخطاء خلال أعمال التصحيح، وأن كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها، محذرا من حيازة التليفون المحمول والساعات الذكية والأقلام السحرية وسماعات البلوتوث داخل اللجان الامتحانية، للحد من ظاهرة الغش الإلكتروني والجماعي، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم ستحقق العدالة بين جميع أبنائها الطلاب.