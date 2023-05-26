وزير التموين يعقد مجموعة لقاءات مع رؤساء كبرى الشركات أثناء زيارته لإيطاليا

أجرى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بزيارات ميدانية والتقى برؤساء 27 من كبرى الشركات الإيطالية العملاقة متعددة الأنشطة في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية لدعوتهم للاستثمار في مصر، وذلك في أثناء زيارته لإيطاليا لافتتاح المنتدى العالمى للأسواق والجمعية العمومية للتحالف الدولى للأسواق، ورافقه الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية والسفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة، و لويجي سكورداماغليا رئيس اتحاد شركات الأغذية الزراعية الإيطالية «فيلييرا إيطاليا».

تطبيق أحدث تكنولوجيات الزراعة لزيادة الإنتاجية وخفض استهلاك المياه

كما تضمنت الزيارة أكبر مزرعة في الأتحاد الأوروبي حيث يتم تطبيق أحدث تكنولوجيات الزراعة لزيادة الإنتاجية وخفض استهلاك المياه والأسمدة والكيماويات والمتوافق إنتاجها مع أسواق الاتحاد الأوروبي والتصدير، وكذا مركز التحكم المعتمد على صور الأقمار الصناعية، وأكبر مزرعة متكاملة لتربية العجول وإنتاج الألبان والمرتبطة بمصانع للأعلاف ومصانع لمنتجات الألبان المختلفة، وأكبر شركات في إيطاليا وأوروبا لتصنيع المعدات الزراعية، وتصنيع الصوامع والمطاحن وماكينات الصناعات الغذائية.

والتقى الدكتور على المصيلحى والوفد المرافق له برئيس أكبر مزرعة في أوروبا وهى المرجعية على المستوى الدولي لقطاع الزراعة بأكمله، والمتخصصة في التكنولوجيا والزراعة الدقيقة والخدمات الزراعية، وتم التوافق على قيامها باستثمار تجريبى في مصر لمساحة 24 ألف فدان بنظام شراكة الحكومة والقطاع الخاص حيث سيتم زراعة مزيج من المحاصيل الإستراتيجية، وإنشاء صوامع حديثة ومصانع للمنتجات الغذائية، ليتم التوسع لاحقًا مثل ما تقوم به حاليًا في العديد من الدول الافريقية.

الوزير يلتقي رئيس شركة تكنولوجيا تحديث نظم الزراعة والصناعات الغذائية

وأيضًا في مجالات تكنولوجيات الزراعة الحديثة، التقى الوزير والوفد المرافق له برئيس شركة تكنولوجيا تحديث نظم الزراعة والصناعات الغذائية، وتحسين وضمان جودة المنتجات ووضع نظم تتبع سلاسل الامداد، وخفض التكاليف، هو ما تحتاجه مصر لاستدامة صادراتها الزراعية والغذائية المتنامية.

وفى قطاع الصناعات الغذائية وتداول الحبوب، التقى برئيس كبرى شركات المطاحن على مستوى العالم والمتخصصة في تصميم وبناء مطاحن القمح والذرة والحبوب الاخرى وإنشاء مصانع الأعلاف، وكذا رؤساء شركات متخصصة في إنشاء المخازن وتصميم وبناء الصوامع الكبيرة والحقلية للحبوب والمحاصيل البقولية.

وصرح المصيلحي بأنه جار الإعداد لزيارات ميدانية خلال الشهر القادم لتلك الشركات للدراسة الفنية للمواقع التي سيتم استصلاحها.