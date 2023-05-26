مواعيد حفلات نهاية الأسبوع.. أسعار التذاكر تبدأ من 75 جنيها

تعتبر الحفلات التي تقام في الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية، وسيلة ممتعة لقضاء وقت رائع مع الأهل والأصدقاء، في محاولة لتخفيف ضغوط العمل التي مروا بها خلال الأيام السابقة، إضافة إلى أنها تمثل فترة جيدة لـ«لمة العيلة».

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» مواعيد الحفلات في دار الأوبرا المصرية ساقية الصاوي وأسعار التذاكر، للاستمتاع بوقت مميز في الويك إند، على النحو التالي:

أوبرا التليفون وآريات

يقدم الحفل فرقة أوبرا القاهرة اليوم، على المسرح الصغير بدار الأوبرا في تمام الساعة الثامنة والنصف، ويبدأ أسعار التذاكر من 75 جنيها.

فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى العربية

يقام الحفل على مسرح الجمهورية اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا، ويبدأ سعر التذكرة من 150 جنيها.

مسرح نادي السينما

يقام الحفل غدا الساعة الثامنة مساءً على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

حفل مركز تنمية المواهب

يقام حفل مركز تنمية المواهب التابع لمعهد الموسيقى العربية غدا الساعة الثامنة والنصف مساءا، وتيدأ أسعار التذاكر من 85 جنيهًا.

حفل علي قنديل

يقام اليوم 26 مايو الساعة الرابعة والنصف والثامنة والنصف، مساء في ساقية الصاوي بقاعة النهر وسعر التذكرة 250 جنيها.

حفل كاسيت باند

يقام اليوم 26 مايو في تمام الساعة الثامنة في ساقية الصاوي بحي الزمالك، وسعر تذكرة الحفل 100 جنيه.

شروط حضور حفلات الأوبراوهناك

شروط وضوابط لحضور حفلات الأوبرا، تتمثل في الآتي:

- شراء التذاكر من المنافذ الرسمية المعدة لذلك، وهي شباك تذاكر دار الأوبرا والموقع الرسمي الخاص بها.

- الأوبرا غير مسؤولة عن التذاكر التي يجري شرائها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية، ويمنع ارتداء الشورت.

- غير مسموح بالجلوس الإ في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.