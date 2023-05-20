برنامج حفلات دار الأوبرا اليوم وغدا.. اعرف المواعيد وأسعار التذاكر

تقدم دار الأوبرا حفلات فنية متنوعة على مسارحها اليوم السبت، وغدا الأحد، وتتنوع ما بين حفلات موسيقية ورقص بالية، وحفلات ثقافية للأفلام السينمائية لتلبي اهتمامات الجمهور المتنوعة، وبأسعار مناسبة حيث يوجد تذاكر بأسعار تصل إلى 65 جنيها.

حفلات دار الأوبرا

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» مواعيد حفلات دار الأوبرا اليوم السبت وغدا الأحد، وأسعار التذاكر، والمسارح المقامة عليها، والتي جاءت على النحو التالي:

حفل أروكسترا القاهرة السيمفوني

يقام الحفل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية غدا، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

حفل مهرجان جمعية الفيلم

يقام حفل ختام جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، غدا الساعة الثامنة والنصف مساءً، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

حفل فرقة الإنشاد الديني

يقام حفل فرقة الإنشاد الديني لمعهد الموسيقى العربية الساعة الثامنة والنصف مساء غد السبت، وسعر التذكرة يبدأ من 65 جنيها.

باليه كارمينا بورانا

وهو حفل رقصات تقدمها فرقة باليه أوبرا القاهرة، وأوركسترا أوبرا القاهرة على المسح الكبير، غدا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا.

مجموعات الأوبرا

تقدم مجموعات الأوبرا لموسيقى الحجرة حفلها بقبادة محمود عثمان غدا على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساءًا.

الفرقة القومية للموسيقى العربية

تقدم حفلها على مسرح الجمهورية بقصر عابدين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء غد.

شروط حضور حفلات دار الأوبرا

- تفتح الأبواب في تمام الساعة 7 مساء.

- الالتزام بالزي الرسمي «البدلة الكاملة».

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي جرى حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.