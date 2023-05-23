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مواعيد حفلات دار الأوبرا وساقية الصاوي غدا.. اعرف أسعار التذاكر

كتب:

صفية النجار
06:01 م | الثلاثاء 23 مايو 2023
حفلات

حفلات

تقدم دار الأوبرا المصرية مجموعة مميزة من الحفلات الفنية والفعاليات الثقافية، غدا الأربعاء، لتلبية اهتمامات الجمهور المتنوعة للرقي بذوقه ونشر الفن الهادف والراقي، ويشاركها في هذا الهدف ساقية الصاوي التي تقدم حفلات شبابية بأسعار مناسبة.

حفلات دار الأوبرا غدًا

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» مواعيد حفلات دار الأوبرا، وساقية الصاوي، غدا الأربعاء، الموافق 24 مايو الجاري، وأسعار التذاكر، والمسارح المقامة عليها.

حفل الكونسرفتوار 

يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، غدا الأربعاء الساعة الثامنة والنصف مساءا.

صالون ثقافي

يقام على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية غدا الأربعاء الساعة الثامنة والنصف مساءا.

حفل عجائب الديسكو السبعة

يقام الحفل في ساقية الصاوي، الساعة التاسعة مساء غدا الأربعاء، ويقام أيضا في اليوم التالي، ويتراوح سعر تذاكر الحفل من 100 إلى 150 جنيها.

شروط حضور حفلات الأوبرا

وهناك شروط وضوابط لحضور حفلات الأوبرا، تتمثل في الآتي:

- شراء التذاكر من المنافذ الرسمية المعدة لذلك، وهي شباك تذاكر دار الأوبرا والموقع الرسمي الخاص بها من هنـــــــــا، والأوبرا غير مسؤولة عن التذاكر التي يجري شرائها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية، ويمنع ارتداء الشورت.

- غير مسموح بالجلوس الإ في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات. 

- ممنوع التصوير.

 

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بقلم صفية النجار