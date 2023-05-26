«القاهرة الإخبارية»: موسكو تشيد بمحاولات الفاتيكان لحل أزمة أوكرانيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الخارجية الروسية أعلنت علمها بمبادرة بابا الفاتيكان لإرسال مبعوث إلى روسيا لتسوية الأزمة الأوكرانية، إذ ذكرت الوزارة بأن البابا فرانسيس يعتزم كجزء من مبادرته للسلام في أوكرانيا، إرسال مبعوثيه إلى موسكو وكييف، مشيدة بمحاولات الفاتيكان الإيجابية.

رغبة صادقة في المساهمة في عملية السلام

وأضافت «القاهرة الإخبارية»، بأن الخارجية الروسية أعلنت أنها تلاحظ الرغبة الصادقة في مساهمة الفاتيكان بعملية السلام، إذ أفادت وسائل إعلام متخصصة في قضايا الفاتيكان، بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وافقا على إجراء محادثات مع مبعوثي البابا فرانسيس لمناقشة تحقيق السلام في أوكرانيا.

الفاتيكان تقوم بمهمة تهدف إلى تسوية النزاع في أوكرانيا

وتقوم الفاتيكان بمهمة تستهدف تسوية النزاع في أوكرانيا وليست علنية بعد، وسيكون من الممكن الحديث عنها لاحقًا، بحسب بيان البابا فرنسيس، الذي كلف رئيس مجمع الأساقفة الإيطاليين الكاردينال ماتيو زوبي، بقيادة مهمة سلام لمحاولة وقف الحرب في أوكرانيا.