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ضبط 6 مصانع تعمل بدون ترخيص في الجيزة

كتب:

محمد بركات
12:10 م | الجمعة 26 مايو 2023
قوة أمنية- أرشيفية

قوة أمنية- أرشيفية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملة مُكبرة استهدفت جميع المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الجيزة.

ضبط 6 مصانع تعمل بدون ترخيص 

وأسفرت جهودها في مجال حماية البيئة «الصحة العامة – المواد الغذائية»، عن ضبط 6 قضايا عبارة عن «6 مصانع عشوائية بدون ترخيص، لإنتاج وتعبئة إضافات المواد الغذائية - تدوير المخلفات المعدنية والبلاستيكية لإنتاج الأدوات المنزلية – إعادة تدوير مخلفات الكرتون - تعبئة أسطوانات الأكسجين الطبي والصناعي».

ضبط 35 طن مخلفات بلاستيكية 

وبلغت المضبوطات «600 كيلو جرام و1620 زجاجة مواد غذائية – 3,5 طن و6000 قطعة مخلفات معدنية – 35 طنًا و55900 قطعة مخلفات بلاستيكية ومصنعاتها – 4 أطنان و10000 كرتونة مواد خام ومنتج نهائي لمخلفات ورقية – 20 طن مواد كيمياوية سائلة تستخدم في تعبئة أسطوانات الأكسجين – 110 أسطوانات معبأة بالأكسجين الطبي والصناعي معدة للتداول»، جميعها مجهولة المصدر بدون بيانات أو موافقة بيئية وغير مسجلة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات