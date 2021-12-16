ضبط 1375 قضية تموينية و3 مصانع عشوائية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم «الغش التجاري والصناعي - السلع مجهولة المصدر - الاستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة».

أسفرت الحملات عن ضبط 1375 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، تنوعت بين «204 قضية مخابز ودقيق، 48 قضية غش غذائي، 19 قضية لحوم ودواجن وأسماك، 19 قضية غش غير غذائي، 21 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية».

ضبط 1400 طن جبن منتهية الصلاحية

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن ثلاجة مواد غذائية كائنـة بدائرة قسم شرطة الشرابية لإدارته الثلاجة بـدون ترخيص وحيازته مواد غذائية «جبن» مجهولة المصدر.

وعثر بداخل الثلاجة على 1,400 طن جبن منتهية الصلاحية وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط صاحب محل لحوم بدائرة قسم شرطة دار السلام؛ لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته مواد غذائية «لحوم، كبدة» مجهولة المصدر، عثر بداخل المصنع على «80 كيلوجرام لحوم مجمدة – 30 كيلوجرام كبدة مجمدة» بدون بيانات.

ضبط 3 مصانع غير مُرخصة بالقليوبية

فيما تمكنت مديرية أمن القليوبية، من ضبط «3 مصانع، شركة، ثلاجة عشوائية» بدون ترخيص يتم خلالها تعبئة وتداول المواد الغذائية لتصنيع الحلويات الشرقية والغربية والأعلاف الحيوانية، وكذا المخلفات البلاستيكية في تصنيع الأدوات المنزلية، والمديرين المسئولون عنها.

وبلغ إجمالي المضبوطات «104,3 طن مواد خام ومنتج نهائي لمواد غذائية مجهولة المصدر منسوب إنتاجها لشركات وهمية - 25,7 طن منتج نهائي لأعلاف حيوانية مجهولة المصدر وبدون ترخيص مُعدة للتداول - 32,2 طن مواد خام ومنتج نهائي لمخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر تستخدم فـي تصنيع الأدوات المنزلية».