ضبط 5 «مصانع عشوائية» لإنتاج وتعبئة الأعلاف المقلدة في القليوبية

أمرت جهات التحقيق المعنية بالتحفظ على 5 مصانع عشوائية لإنتاج الأعلاف المغشوشة، جرى ضبطها في حملة لمباحث التموين وشرطة المسطحات.

وكانت مباحث التموين بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في محافظة القليوبية 5 مصانع عشوائية تقوم بإنتاج الاعلاف الحيوانية والداجنة مجهولة المصدر وترويجها في الأسواق، وتم التحفظ على المصانع والمضبوطات وتولت الجهات المعنية التحقيق.

مصانع عشوائية

وردت معلومات لرئيس مباحث تموين والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في محافظة القليوبية تفيد قيام بعض الأشخاص بإقامة «مصانع عشوائية» يتم خلالها إنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية والداجنة والمنظفات المنزلية وحلوى الأطفال المغشوشة والمقلدة والمصنعة، باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وبدون ترخيص تمهيداً لطرحها بالأسواق بنطاق مديرية أمن القليوبية.

ضبط كميات من الأعلاف المغشوشة

تم عرض المعلومات على مديرية امن القليوبية وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط وتم ضبط 5 مصانع بدون ترخيص، كما تم ضبط المديرين المسئولين عنهم، وقد بلغ إجمالي المضبوطات 235 طن مواد خام ومنتج نهائي لأعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية معبأة ومُعدة للتداول و24٫2 طن مواد خام ومنتج نهائي لمنظفات منزلية وصابون سائل منسوب إنتاجها لشركات وهمية، و1٫5 طن و180 ألف قطعة مواد خام ومنتج نهائي لحلوى أطفال مُصنعة من مواد مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية و450 كيلو جرام مواد خام ومنتج نهائى لمعجنات وحلويات شرقية مُصنعة من مواد مجهولة المصدر وبدون بيانات مُعدة للتداول.