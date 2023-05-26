ضبط 2127 قضية في مجالات مختلفة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة، التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:

مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية

ضبط 4 قضايا.

مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات»

ضبط 3 قضايا.

مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط 2084 مخالفة مرورية متنوعة.

مجال الأمن العام

ضبط 36 قضية.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 250 حكمًا قضائيًا متنوعًا

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.