طريقة الاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات عبر موقع وزارة الداخلية

وفرت وزارة الداخلية كثيرًا من الوقت والمجهود على المواطنين في الوقوف في المصالح الحكومية، حيث أتاحت تقديم الكثير من الخدمات للمواطنين إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي، ومن بين تلك الخدمات الهامة للمواطنيين الاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات.

الاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات

وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» الخطوات الواجب اتباعها على موقع وزارة الداخلية للحصول على خدمة الاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات.

تتمثل أولى الخطوات، عن طريق الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط وبعد ذلك القيام بتسجيل الدخول، أما في حالة عدم وجود حساب لك على موقع الوزارة يمكنك اتباع خطوات بسيطة وتسجيل حساب بطريقة مبسطة.

إدخال البيانات

وبعد ذلك تقوم بالتوجه الي الشريط العلوي الموجود في موقع وزارة الداخلية والضغط على أيقونة «دليل الخدمات» بعدها ستظهر لك الخدمات التي تقدمها الوزارة، فيمكنك الضغط على أيقونة الموجودة في نهاية الصفحة «متابعة بلاغات جرائم تقنية المعلومات»، ثم تقوم بالاستعلام بواسطة إدخال بياناتك وهي رقم المحضر والرقم القومي وتاريخ المحضر ومكان تحرير المحضر.