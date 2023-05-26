ضبط 280 قضية مخدرات وتنفيذ 81 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط 280 قضية مواد مخدرة.. بإجمالى 304 متهمين ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (165,443 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (48,530 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,896 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (14,507 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,065 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (2,850 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,467 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1,130 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (300 جرام).

عدد (37148) قرصا مخدرا.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 172 قطعة سلاح نارى بحوزة 143 متهما، وذلك على النحو التالى:

17 بندقية آلية

25 بندقية خرطوش

3 طبنجات.

127 فردا محليا

256 طلقة مختلفة الأعيرة .

20 خزينة متنوعة .

ضبط 157 قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ 81599 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى:

342 حكم جناية.

25838 حكم حبس جزئى.

4391 حكم حبس مستأنف.

40633 حكم غرامة.

10395 مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية

ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 10 متهمين ارتكبوا 27 حادثا متنوعا.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 25 متهما.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 15 متهما.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 244 دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة 13 دراجة نارية مُبلغ بسرقتها .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 21830 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص 59 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.