مطار مرسى علم يستقبل 118 رحلة طيران تقل آلاف السياح الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 118 رحلة طيران تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة قادمة من مطارات 10 دول أوروبية الأسبوع المقبل بدء من غد السبت، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل 118 رحلة طيران

وأشار مصدر ملاحي بمطار مرسى علم أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف وصول 118 رحلة طيران تقل آلاف السياح قادمة من مطارات 10 دول أوروبية على مدار الأسبوع المقبل، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

ومن جانبه كشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال ما يقرب من 25 ألف سائح على متن 118 رحلة طيران قادمة من مطارات ألمانيا وإيطاليا والتشيك وسويسرا وهولندا والنمسا وبلجيكا وبولندا وسلوفانيا.

تنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم

وأكد «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يتم استقبال السياح الأجانب بالورود ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات النقل للفنادق والتسكين بالغرف بواسطة فرق العلاقات العامة، وعمل مهرجانات على الشواطئ بصفة أسبوعية وبرامج متنوعة بهدف الترفيه وتنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.