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«المرور»: ضبط ‏75445 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:18 م | الجمعة 26 مايو 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم. 

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 75445 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

(15076) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(769) مخالفة السير بدون تراخيص.

(34) مخالفة موقف عشوائي.

(8) دراجات نارية مخالفة.

(21) مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع