«تعليم الإسكندرية»: 92% نسبة النجاح في الدراسات بالإعدادية بعد تصحيح عينة عشوائية

قال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه إيماءً لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي، تم تصحيح العينة العشوائية للمادة بنسبة 10% من الأوراق الامتحانية بالإدارات التعليمية، وبلغت نسبة النجاح 92%.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، في بيان اليوم، أنه يقدم رسالة طمأنة لأولياء الأمور أن صالح أبنائنا الطلاب في المقام الأول بما لا يخل باللوائح والقوانين والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات.

شكاوى من امتحان الدراسات الاجتماعية بالإسكندرية

جاء ذلك بعدما أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة الدراسات الاجتماعية أمس، والذي تبعه شكاوى من صعوبته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدرت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بيانا بنسبة النجاح فيه للتأكيد على ارتفاع النسبة الناجحة.

ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

واختتم طلاب الشهادة الإعدادية أمس، امتحانات العام الدراسي الحالي بعدما أدى 103119 طالبا امتحاناتهم أمام 378 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسعة، منها 60 لجنة بإدارة المنتزه أول، و40 لجنة بالمنتزه ثان، و79 بإدارة شرق، و41 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب، و10 لجان بالجمرك، و43 لجنة بالعجمي، و33 بالعامرية، و39 بإدارة برج العرب.