«مستثمرو السياحة»: فنادق الغردقة تقدم عروضا لجذب المصريين في الصيف

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن العديد من فنادق الغردقة فئة 3 و4 نجوم بدأت تقديم عروضا سعرية مميزة لجذب المواطنين المصريين لزيارتها خلال إجازات الصيف لاسيما مع اقتراب نهاية العام الدراسي بالجامعات والمدارس، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يشهد الموسم السياحي الصيفي الحالي إقبالا جيدا من المصريين.

الحد الأدنى لبيع الغرف الفندقية

وأضاف لـ«الوطن»، أنه بعد تطبيق وزارة السياحة والآثار حدا أدنى لبيع الغرف الفندقية، اتجه غالبية المصريين إلى الحجز بفنادق 3 و4 نجوم خاصة أن أسعار فنادق الـ 5 نجوم باتت لا تناسب شريحة كبيرة من المواطنين الذين يسافرون لقضاء إجازات الصيف بالمدن السياحية الشاطئية ولاسيما الغردقة وشرم الشيخ حيث أن غالبيتهم من الشباب.

نسب إشغال فنادق الغردقة خلال الشهر الجاري

وأشار عضو جمعية مستثمري السياحة إلى أن نسب إشغال فنادق الغردقة خلال شهر مايو الجاري تتراوح ما بين 80 إلى 85%، لافتا إلى أن أكثر من 95% من نزلاء فنادق المدينة حاليا هم من السياح الأجانب وسط تواجد أعداد قليلة من المصريين، منوها إلى أن السياح الألمان هم الأكثر تواجدا بفنادق الغردقة منذ بداية العام الجاري.