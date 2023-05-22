مستثمرو السياحة: أسعار تعاقدات الفنادق مع الوكالات الأجنبية لم تتغير

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إن أسعار تعاقدات الفنادق المصرية مع وكالات السياحة الأجنبية بخصوص حجوزات المجموعات الأجنبية، التي جرى إبرامها العام الماضي، ومستمرة حتى الآن لم تشهد أي تغيير، لافتا إلى أن الفنادق المصرية تحرص عند تجديد التعاقد مع وكلاء السياحة الأجانب، بإدراج زيادة سعرية بسيطة، أو الإبقاء على الأسعار القديمة كما هي دون زيادة.

زيادة سعرية بسيطةعند تجديد التعاقد

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنادق قد تلجأ خلال التعاقدات الجديدة بداية الموسم الشتوي المقبل، إلى زيادة الأسعار الحالية بنحو 4 إلى 5%، مشيرا إلى أن إعلان زيادة كبيرة مفاجئة فى الأسعار، قد تقلل من الحركة السياحية الوافدة، مشددا على أن أي زيادة لابد أن تكون متدرجة.

التباين في أسعار المنشآت الفندقية المصرية

أوضح عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، أن أهم ما يميز المقصد السياحي المصري، إلى جانب تنوع الأنماط السياحية التى يمتلكها، هو التباين في أسعار المنشآت الفندقية، بما يتوافق مع طبيعة الإنفاق لدى جميع السياح، موضحا أن أسعار بعض الفنادق، تناسب شريحة رجال الأعمال وذوي الإنفاق المرتفع، وهناك بعض الفنادق تقدم أسعارا تناسب السائح العادي، الذي يكون معدلات إنفاقه متوسط.

وأشار إلى أن التفاوت في أسعار الفنادق موجود في كل العالم، وهو يخدم الحركة السياحية الوافدة، موضحا أن وضع سعر موحد لكل الفنادق ذات درجة النجومية الواحدة مستحيل، لا سيما أن هناك اختلاف في الخدمات التي يقدمها كل فندق، فضلا عن أن كل سائح له اختيارات محددة في الفندق الذي يقيم به، مهما كان تصنيف النجومية الخاص به.