«مستثمرو السياحة»: نستهدف وجود 10 آلاف مركبة سياحية خلال 5 سنوات

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إنه في إطار خطة الدولة لمضاعفة أعداد السياح الوافدين لمصر خلال السنوات المقبلة، ووصول أعداد السياح إلى 30 مليونًا بحلول عام 2028، فلابد من تحديث طاقة النقل السياحي بمصر وإضافة 10 آلاف مركبة سياحية على الأقل، سواء أتوبيس أو ليموزين أو ميكروباص أو ميني باص خلال السنوات الـ5 المقبلة، مع العمل على تطوير الطرق البرية التي تربط المدن السياحية ببعضها.

95% من الحركة السياحية بمصر تأتي عبر الرحلات الجوية

وأضاف «عبد اللطيف» لـ«الوطن»، أنّ حل أزمة عدم وجود طيران مباشر بين مصر والعديد من دول العالم، سيضاعف من أعداد السياح الوافدين لمصر خلال السنوات المقبلة، خاصة أنّ أكثر من 95% من السياح يأتون عبر الرحلات الجوية، موضحًا أنّ عدم وجود خطوط طيران مباشرة بين مصر والعديد من دول العالم، يمنع سائحي هذه الدول من زيارة مصر حاليًا، لافتا إلى ضرورة إنشاء شركة طيران منخفضة التكاليف مع فتح باب الاستثمار لإنشاء شركات طيران أجنبية داخل البلاد.

إنشاء 100 فندق عائم جديد

وأشار إلى أنّ الرحلات النيلية، باتت أحد أهم عوامل جذب السياح الأجانب لزيارة كل من الأقصر وأسوان، إلا أنها تحتاج إلى ضخ ما يقرب من 100 فندق عائم خلال السنوات المقبلة، مع إنشاء مراسي نيلية مجهزة بجميع المدن التي تقع على نهر النيل في المسافة من الجيزة وأسوان.