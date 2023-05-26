مع اقتراب موسمه.. الإفتاء توضح مناسك الحج بالترتيب (فيديو)

يستعد الراغبون في أداء فريضة الحج للموسم الذي اقترب حلوله، ومن بين تلك الاستعدادات معرفة مناسك الحج بالترتيب لأدائها وٌتقانها بشكل سليم، حتى يضمن الحاج أنه نال ثواب الحج وزيارة بيت الله الحرام، وأوضحت دار الإفتاء في أكثر مرة مناسك الحج وترتيبها وماذا يجب على الحاج أن يفعل وماذا عليه أن يتجنب.

مناسك الحج بالترتيب

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في فيديو للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، يوضح من خلاله مناسك الحج بالترتيب للمفرد أو المتمتع أو القارن، والتي تبدأ بالإحرام من الميقات بالنسك الذي يريد المسلم أداء الحج عليه، موضحا: «إذا أراد المسلم التمتع فينوي العمرة ثم يتحلل منها ثم يخرج بالحاج من داخل مكة المكرمة، أما إذا أراد القران، فينوي العمرة والحج معا وفي هذه الحالة لا يتحلل إلا بعد نهاية النسكين جميعا، وفي حالة الإفراد، فيحرم بالحج فقط ويخرج للحل بعد الانتهاء منه، وينوي العمرة ويأتي بها، على أن يكون ذلك في كله في أشهر الحج».

والخطوة الثانية من خطوات مناسك الحج بالترتيب هي دخول مكة، وأوضح جمعة أنه بمجرد دخولها على الحاج أن يبادر إلى المسجد الحرام، ويبدأ في الطواف والسعي، ويسمى بطواف العمرة للمتمتع والقارن وطواف القدوم للمفرد، ويليها السعي بين الصفا والمروة، قائلا: «يسعى الممتنع والقارن للعمرة بين الصفا والمروة، والمفرد يجوز له السعي مبكرا بنية سعي الحج، وفي هذه الحالة يسقط عنه السعي بعد طواف الحج، ويكون ذلك كافيا للقارن عن سعي عمرته، ثُمَّ يتحلَّل المتمتع من العمرة، ويبقى القارن والمفرد على إحرامهما»، بعد ذلك يحل يوم التروية.

مناسك الحج بالترتيب للمتمتع والمفرد والقارن

وأوضح علي جمعة في حديثه عن مناسك الحج بالترتيب أن الخطوة الرابعة هي يوم التروية، وفي حال كان يوم التروية يُحرم المتمتع بالحج من داخل مكة، حينها يُسَن للحاج أن ينطلق إلى منى، وهناك عليه أن يبدأ في أداء صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا للرباعية فقط بلا جمع، بعد ذلك يصلي فجر يوم عرفة.

وتتناول مناسك الحج بالترتيب الذهاب إلى جبل عرفات وذلك بعد انتهاء يوم التروية وأداء صلاة فجر عرفة في منى، لافتا إلى أن الوقوف بعرفة هو أعظم مناسك الحج، حيث ينفر إلى عرفة ضحى ويقف بها حتى أن تغرب شمس هذا اليوم المبارك، وهناك يصلي الحاج صلاة الظهر والعصر تقديم وقصرا، فضلا عن أهمية الإكثار من الدعاء والذكر وقراءة القرآن الكريم، أما الخطوة التالية في مناسك الحج بالترتيب، هي نفرة الحجيج إلى مزدلفة، وهناك يصلي الحاج صلاتي المغرب والعشاء والفجر ويدعو الله عند المشعر الحرام حتى قرب طلوع الشمس، مؤكدا أنه لا جُناح على الحاجِّ أنْ يغادرها بعد منتصف الليل.

رمي الجمرات في مناسك الحج بالترتيب

وأكمل جمعة حديثه عن مناسك الحج بالترتيب، لافتا إلى خطوة رمي جمرة العقبة في يوم النحر قائلا: «ويشرع في أعمال يوم النحر وهي رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، بعدها يقوم الحاج بنهر الهدى وذللك للمتمتع والقارن، بعدها يأتي دور الحلق والتقصير، طواف الإفاضة، بعدها سعي الحج للمتمتع وللقارن والمفرد إذا لم يكونا قد سعيا بعد طواف العمرة أو القدوم بنية سعي الحج، وبعد ذلك يأتي دور التحلل من الإحرام.

وعن خطوة التحلل من الإحرام، أوضح علي جمعة في حديثه عن مناسك الحج بالترتيب، قائلا: «يتحلَّل الحاجّ تحللًا أصغر تحلّ به محظورات الإحرام إلا جماع النساء بفعل عملين من ثلاثة: الحلق أو التقصير، ورمي جمرة العقبة، وطواف الحج؛ فإن أدَّى الثلاث تحلَّل تحللًا أكبر تحلّ به كلّ محظورات الإحرام حتى جماع النساء»، بعدها يأتي دور خطوة المبيت في منى، والتي يبيت فيها المسلم ليلتي الـ11 والـ12 من شهر ذي الحجة، وهذه الخطوة تعد سنة عند الحنفية.

وتصل مناسك الحج بالترتيب إلى خطوة رمي الجمرات، وقال جمعة: «ويرمي الحاج الجمار الثلاث على الترتيب: الجمرة الصغرى، ثُمّ الوسطى، ثُمّ الكبرى، وذلك في أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بسبع حصيات لكل واحدة بدءًا من زوال الشمس إلى المغرب، ويجوز في حالة الزحام الشديد الرمي بعد المغرب، ويجوز أيضًا التوكيل عن المرضى ومَنْ لا يستطيعون الرمي لصغر أو عجز، فمَنْ تعجَّل في يومين فلا إثم عليه بشرط أن يغادر منى قبل غروب شمس يوم الثاني عشر»، وتختتم مناسك الحج بالترتيب بخطوة طواف الوداع وأوضح جمعة: «ثم يطوفُ طواف الوداع وهو سنّة عند المالكية، ويكون هذا آخر عهده بالبيت، وتنتهي بذلك مناسك الحج، والله سبحانه وتعالى أعلم».