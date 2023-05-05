3 طرق لأداء مناسك الحج.. الإفراد والقران والتمتع

مع بداية شهر ذي الحجة من كل عام، تستقبل المملكة العربية السعودية الملايين من الحجاج من مختلف أنحاء العالم لأداء فريضة الحج. ويبحث الكثيرون عن كيفية أداء الحج وأنواعه المختلفة، لأنه من أهم الأركان الخمسة في الإسلام، وتجمع المسلمين من مختلف بلدان العالم في مكة المكرمة لأداء هذه الفريضة العظيمة التي توحد المسلمين وتجعلهم يشعرون بالانتماء إلى أمتهم ودينهم، ونرصد في السطور التالية أنواع الحج.

3 أنواع للحج

وتنقسم فريضة الحج إلى ثلاثة أنواع مختلفة، هى حج الافراد، وحج القِران وحج التمتع، وهي كالتالي:

النوع الأول من الحج يعرف بحج الإفراد، وهو أن يحرم الحاج بمفرده، وعند وصوله مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، يقوم بالطواف 7 أشواط حول الكعبة، وهو أحد الأركان الأساسية في الحج، ثم يقوم بالسعى للحج ولا يحلق ولا يحل من إحرامه، ويبقى محرمًا حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

والنوع الثاني من الحج هو حج القارن، حيث يحرم الحاج بالعمرة والحج جمعا، أو أن يحرم الحاج بالعمرة أولاً، ثم يقوم بفريضة الحج عليها قبل الشروع في طواف العمرة، وحج القارن يقوم فيه الحاج بمفرده ويقول خلالها «لبيك عمرةً وحجاً».

النوع الثالث من الحج هو حج التمتع، وهو أن يحرم المعتمر بالعمرة وحدها في أشهر الحج، ففى حال وصله مكة المكرمة يقول «لبيك العمرة»، وطاف حول الكعبة وسعى للعمرة وحلق أو قصر، ويتحلل من إحرامه، وفي يوم «التروية» الموافق اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، أحرم بالحج وحده من جديد، قائلا «لبيك حجاً" ويأتي بجميع أفعال الحج ونسكه».

استعدادات السعودية لاستقبال الحجاج

وكانت شركة الخطوط الجوية السعودية، قد أعلنت اليوم الخميس، تخصيص ما يقرب من 6 مطارات داخلية في أنحاء عديدة من المملكة، لاستقبال حجاج هذا العام، حيث سيجرى نقل الحجاج من 100 وجهة مجدولة، و14 وجهة أخرى موسمية، حيث تضم مدن «جدة، والدمام، والرياض، والمدينة المنورة، والطائف، وينبع».