أسعار المواشي في المحافظات.. الماعز يبدأ من 3 آلاف جنيه

تشغل أسعار المواشي في المحافظات، الآلاف من المواطنين في الفترة الحالية، مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، وذلك استعدادا لشراء أضحية العيد، حيث تختلف الأسعار بين محافظة وأخرى، بحسب الوزن والنوع وغير ذلك.

أسعار المواشي في المحافظات

وتستعرض «الوطن» أسعار المواشي في المحافظات من الأغنام والماعز والعجول البقري والجاموس، وذلك خلال السطور التالية:

أسعار المواشي في محافظة سوهاج

وقال علي حسن، تاجر مواشي بسوهاج، إن أسعار المواشي بسوهاج تتباين بحسب الحجم والوزن والنوع، وجاءت كالتالي:

- سعر كيلو الخروف الضأن القائم 150 جنيها.

- سعر كيلو العجول البقري القائم من 130 إلى 135 جنيها.

- سعر الكيلو القائم من الجاموس من 120 إلى 130 جنيها.

- سعر كيلو الماعز القائم 130 جنيها.

- سعر كيلو الماعز القائم 140 جنيها.

- سعر العجل الواحد متوسط 45 ألف جنيه.

أسعار المواشي في محافظة الفيوم

وفي ذات السياق، أكد رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار المواشي في محافظة الفيوم قبل عيد الأضحى جاءت كالتالي:

- سعر كيلو اللحم البقري القائم بين 120 و140 جنيها للكيلو الواحد.

- سعر كيلو لحم الخروف الضأن قائم بين 130 و140 جنيها للكيلو الواحد.

- سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم بين 110 إلى 120 جنيها للكيلو الواحد.

- سعر كيلو قائم من لحم الماعز بين 140 و150 جنيهًا للكيلو.

أسعار المواشي في محافظة كفر الشيخ

وفي كفر الشيخ، أكد رئيس الغرفة التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار المواشي في المحافظة تتفاوت بحسب أوزانها وأنواعها، والتي جاءت كالتالي:

- سعر عجل من الجاموس يبدأ من 40 حتى 60 ألف جنيه.

- سعر خروف الأضحية يتراوح بين 7500 و11 ألف جنيه.

- سعر عجل البقر للأضحية يبدأ من 40 ألف جنيه.

- سعر الماعز يبدأ من 3 آلاف حتى 8 آلاف جنيه.