طقس الإسكندرية اليوم.. توقعات بسقوط أمطار وارتفاع أمواج البحر

يشهد طقس الإسكندرية اليوم الجمعة، خلال إجازة «الويك إند»، حالة من الاضطراب، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث يسود طقس حار ظهرا، وتنخفض الحرارة ليلا مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة وارتفاع أمواج البحر، الأمر الذي تبعه تحذيرات للمواطنين بعدم تخفيف الملابس والانخداع باعتدال الحرارة ظهرا، وتوخي الحذر حالة نزول البحر.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد ارتفاع درجات الحرارة ظهرا، حيث تسجل العظمى 30 درجة، والصغرى 21 درجة، ما يعني أنه طقس مميز خلال فصل ربيع عام 2023.

توقعات سقوط أمطار

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية عودة سقوط أمطار ضمن طقس الإسكندرية اليوم بنسبة 30%، ما يعني أنها أمطار متوسطة، فيما تبلغ سرعة الرياح 40 كيلومترا في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم اضطراب حركة الأمواج ويصل ارتفاعها بمقدار من 2 إلى 2.5 متر، ما يتبعه توخي الحذر حال رغبة النزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.