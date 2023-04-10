شحن 55 ألف طن كلينكر من ميناء شرق بورسعيد إلى كوت ديفوار

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، استمرار شحن خام الكلينكر إلى الدول الإفريقية المستورد الأول عبر الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد، حيث استقبلت السفينة INDIGO BREEZE القادمة من الإسكندرية لتحميل 55 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار.

نشاط في حركة السفن

وأشار المكتب الإعلامي للمنطقة، وفقا لبيان صاد اليوم، إلى أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطا ملحوظا في حركة سفن البضائع العامة، واستقبل السفينة PACIFICA القادمة من اليونان لتفريغ 233 طن معدات بترولية تابعة لشركة بلاعيم للبترول، وستستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ إلى الإسكندرية.

تفريغ 233 طن معدات بترولية

كما استقبل الميناء السفينة ZAMZAM 1 وذلك لتفريغ 3462 طن رخام بالميناء.

وأشار البيان إلى اتخاذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وكذا عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

استقبال السفينة زاماك

على جانب آخر، شهد ميناء غرب بورسعيد نشاطاً ملحوظاً في حركة سفن البضائع العامة، حيث استقبل السفينة PACIFICA القادمة من اليونان لتفريغ 233 طن معدات بترولية تابعة لشركة بلاعيم للبترول.

كما أشار البيان إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM 1 وذلك لتفريغ 3462 طن رخام بالميناء.