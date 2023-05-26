ضبط طني سماد يوريا مدعم محظور تداوله خارج الحيازات الزراعية بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية 2 طن سماد يوريا مدعم محظور تداوله خارج الحيازات الزراعية داخل أحد المخازن يُدار بدون ترخيص، خلال حملات رقابية وتموينية بمركز ههيا.

تكثيف الحملات التموينية

وكلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط سماد يوريا محظور تداوله خارج الحيازات

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي، مدير الإدارة، بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالاشتراطات التموينية، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين، وجاءت على النحو التالي:

ضبط 42 شيكارة سماد كيماوي يوريا خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله باﻷسواق، زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجراما باجمالي كمية مقدارها 2 طن و100 كيلو جرام مجمعة بأحد المخازن غير المرخصة بقرية حوض نجيح.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8350 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.