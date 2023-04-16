ضبط 2.5 طن سماد مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، 2 طن و500 كيلوجرام من سماد اليوريا المدعم، محملة على سيارة ربع نقل، لتهريبه وبيعه بالسوق السوداء بمركز ههيا.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضروة إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية، لضبط حركة البيع والشراء، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة، ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمرور على التجار التموينين ومشروع «جمعيتي»، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

حملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية في ههيا

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت حملة تموينية من إدارة تموين، ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة، بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وتمكنت أثناء مرورها أمام قرية التل اﻷحمر من ضبط سيارة ربع نقل بيضاء قادمة من مركز أبوكبير.

ضبط سماد مدعم

وتبين أن السيارة محملة بكمية من سماد اليوريا «الكيماوي» الخاص بوزارة الزراعة والمحظور التداول باﻷسواق، ومقدارها 50 شيكارة، زنة الواحدة منها 50 كيلوجراما، بإجمالي كمية مقدارها 2.5 طن، وحُرر بذلك المحضر رقم 5320 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات علي ذمة المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.