توريد 488 ألف طن قمح بالشرقية منذ بداية موسم الحصاد

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على أهمية محصول القمح، والذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية، وما يحققه من عائد اقتصادي، حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 3571 طنا و107 كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 488159 طنا و116 كيلو قمح، مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.

إثبات حركة الوارد من الأقماح المحلية

وأشارت وكيل وزارة التموين إلى أنه يتم إثبات حركة الوارد من الأقماح المحلية يوميا في سجل الحركة بالموقع التخزيني والمعتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.