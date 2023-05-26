روسيا: وثائق تؤكد تورط معهد بيطري بخاركوف في برنامج بيولوجي للبنتاجون

أعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية إيجور كيريلوف، أن لدى بلاده وثائق، تمت مصادرتها في مختبرات بمقاطعة خيرسون تدين تورط أحد المعاهد البيطرية في أعمال لصالح البنتاجون.

وثائق تؤكد تورط معهد للطب البيطري في أعمال لصالح البنتاجون

وأشار «كيريلوف»، في إحاطة إعلامية اليوم، إلى أنَّ هذه الوثائق تؤكد أن معهد خاركوف للطب البيطري كان يعمل على برنامج بيولوجي عسكري لصالح وزارة الدفاع الأمريكية.

المعهد متورط في مشروعات أمريكية بيولوجية

وقال إن الوثائق التي تم ضبطتها في هذه المختبرات، تؤكد ضلوع معهد خاركوف للطب البيطري بتنفيذ العمل في إطار المشروعات الأمريكية البيولوجية.

وأضاف، أن الغرض من هذه المشروعات البحثية هو تقييم الظروف، التي يمكن في ظلها أن يصبح انتقال مسببات الأمراض المعدية ذات الأهمية الاقتصادية خارج نطاق السيطرة، والتسبب في أضرار اقتصادية وخلق مخاطر على الأمن الغذائي، موضحا أن صاحب هذه المشروعات البحثية، هو وزارة الدفاع الأمريكية.